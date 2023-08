Esta quinta-feira, 31 de agosto, é um dia muito especial para Carolina Deslandes. O namorado da cantora, o músico Luis Delgado, completa mais um ano de vida, data que mereceu uma romântica dedicatória nas redes sociais.

"O meu amor faz anos. Há quem escolha ser bom, há quem só saiba sê-lo. Não escolhe, porque nem sequer existe outra hipótese. O Luis é assim. Uma mistura de morabeza com Alentejo. De letras e cozinha com música e praia. Nunca o vi falar mal de ninguém nem pensar mal de ninguém. É sempre mais de dar do que de receber. Não há ninguém a quem eu o apresente que não me ligue a seguir só pra dizer 'é mesmo fixe o Luis' e é mesmo fixe e eu tenho a sorte de assistir a isso do camarote presidencial", reflete.

"Beija na boca onde for, toca bateria nos copos dos restaurantes, entra nos sítios a dizer 'comekie firmeza?!', dorme de barriga para cima e quando não está eu durmo com a t-shirt dele por causa do cheiro", confessa.

"Bem-vindo aos trinta, meu amor. Onde as ressacas parecem covid, onde as rugas surgem aos pares e onde te permites a fazer o que a alma pede. Por mais voltas ao mundo juntos", completa.

