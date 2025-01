Carolina Deslandes viveu dias de muita emoção ao lado do 'ex' companheiro e pai dos seus filhos, Diogo Clemente. Os dois apresentaram o projeto 'Eu e Ele' no Coliseu dos Recreios e a cantora fez questão de lhe deixar umas carinhosas palavras no Instagram.

Mas não é só por este motivo que a artista volta a ser falada. Na emissão da passada terça-feira do programa 'Passadeira Vermelha', Liliana Campos revelou que Carolina pode estar solteira.

"Uma ausência que tem sido notada é a de Luís Delgado, que sabíamos ser o namorado de Carolina Deslandes. Nunca mais vimos qualquer partilha entre os dois e será que o namoro terminou? Ao nosso programa há uma fonte que garante que sim, que a cantora poderá estar novamente disponível para o amor. Este é um exclusivo Passadeira Vermelha", disse a apresentadora do formato.

Liliana adiantou ainda que esta informação "corria na equipa desde novembro". Carolina Deslandes e o, também músico, Luís Delgado estavam juntos desde 2023.

