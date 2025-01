As últimas duas noites de Carolina Deslandes e Diogo Clemente foram no mínimo emocionantes. Os músicos atuaram no Coliseu de Lisboa no âmbito do projeto 'Eu e Ele' no qual lembraram as canções que marcaram a sua vida.

Comentando as atuações, Deslandes fez uma bonita partilha na sua página de Instagram.

"A vida é feita de luz e de sombra, mas é sobretudo feita da luz que sabemos encontrar e da sombra que sabemos acolher. As histórias depois do fim, também andam lado a lado com a eternidade e os finais felizes. Pega-se na felicidade e celebra-se a vida, pega-se na dor, canta-se a dor e celebra-se a companhia. Continuarei a escolher a tua", lê-se.

"Obrigada por seres meu amigo. Obrigada pela nossa família. Obrigada por me veres sempre. Obrigada Lisboa", notou, por fim.

Apesar de se terem separado há cinco anos, Clemente e Deslandes continuaram a trabalhar lado a lado na música, sendo estes concertos fruto da sua história.

