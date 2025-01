Depois de Carolina Deslandes ter reagido publicamente aos concertos que deu, juntamente com o antigo companheiro Diogo Clemente, foi a vez do músico se pronunciar sobre o projeto 'Eu e Ele'.

No Instagram, o artista partilhou várias fotos do Coliseu dos Recreios e escreveu na publicação:

"Passados estes dias de recuperação e com a devida distância, quero agradecer muito a toda a gente que nos visitou no Coliseu. A toda a equipa que fez acontecer está trama elaborada. E à cabeça e alma que vive no meio de nós a jorrar talento, coração e ideias. Temos todos muita sorte em viver o tempo da Carolina Deslandes e eu aos molhos. Quem perdeu venha ao Porto", escreveu Diogo.

