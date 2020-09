André Filipe teve esta terça-feira atitudes surreais na casa do 'Big Brother'. O concorrente teve comportamentos de visível falta de higiene enquanto se cozinhava na cozinha.

Depois de querer cozinhar com uma traça na mão, André resolveu comer um bróculo e, depois de vomitar o alimento, dizer que o estava a fazer para "salvar todos".

Mais tarde, o concorrente resolveu mergulhar na piscina e mexer em fios eléctricos e entrar na casa de banho, retirar um espelho, partir um caixote do lixo e voltar a mexer em fios eléctricos.

Os vídeo tornaram-se virais e André Filipe rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

"Tirem o André Filipe lá de dentro e arranjem-lhe um profissional que o ajude, por favor", pede um seguidor. "O André Filipe tem algum problema mental. Espero que, em vez das novelas, ele siga direto para o hospital psiquiátrico", aponta outro.

"Quem diz que o André Filipe teve um surto psicótico pensem que para entrar nos casting fazem testes psicológicos e ele não é de todo maluco. É um grande ator, isso sim", defende uma outra opinião.

"O André Filipe está mesmo doente. Desculpem la, agora está a dizer que é um bróculo", "Se este André Filipe estiver mesmo a ser genuíno com as coisas que diz, é extremamente preocupante e precisa de ajuda urgente", "Agora sim é caso para dizer que o André Filipe esta todo queimado da pastilha" ou "Eu tenho medo do André Filipe.... Se eu o visse na rua, passava para o outro lado", pode ainda ler-se entre as opiniões dos seguidores.

