O clima ficou tenso na cozinha da casa do 'Big Brother - A Revolução', da TVI, durante a manhã desta terça-feira. E André Filipe esteve, uma vez mais, no centro da polémica.

O concorrente começou o dia a fazer no jardim um dos seus altares, algo que deixou os restantes incomodados. Mas as suas atitudes e comportamentos estranhos não ficaram por aqui.

Mais tarde, André Filipe apareceu na cozinha e resolveu mexer em alimentos com uma trança na mão. Atitude pouco higiénica que incomodou Joana e Carina, as duas concorrentes que estavam a cozinhar no momento. "Poupa-me, tem de haver o mínimo de higiene", atirou Carina, tentando chamar o colega à razão.

Pouco depois, André resolveu comer os brócolos que estavam a ser preparados na cozinha... de forma quase desesperada e sujando tudo ao seu redor.

Questionado sobre esta atitude, o concorrente respondeu: "Eu comi o brócolo porque interpretei que tinha de comer para salvar toda a gente". A esta explicação juntou o facto de, alegadamente, ter comido o alimento para homenagear a mãe e Ruben - concorrente expulso no domingo.

"Não tens de comer para te vomitares", tentou explicar Diana, conversando com o colega depois lhe terem dito que este se obrigou a comer o alimento de forma estranha. "Mas foi por todos, por homenagem ao Ruben e por todos os meus irmãos. Eu interpretei isso como um jogo", respondeu André Filipe.

Perante a preocupação dos restantes colegas de casa, que quiseram saber o que estava realmente a passar-se na sua cabeça, este tentou explicar: "Deu-me grande paranoia agora [...] Deu-me um ataque de pânico".

Perante as suas palavras e, uma vez mais, incomodados com a sua falta de higiene, os restantes concorrentes pediram: "Vai tomar banho, André".

Reveja aqui algumas das polémicas imagens.