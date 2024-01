O príncipe William é um pai "moderno" e dedicado que não teme a tarefa de ficar a tomar conta dos três filhos a tempo inteiro, enquanto a mulher, Kate Middleton, se encontra em recuperação no hospital, após ter feito uma cirurgia ao abdómen no passado dia 16 de janeiro.

"Era comum estar ao portão da escola, nos eventos e é um pai que põe a mão na massa, por isso, ficar no comando não o vai incomodar", disse uma fonte próxima do príncipe de Gales à revista Hello!.

"Normalmente fazem coisas em família e ele sente-se muito confiante em tomar conta dos filhos", continua.

Vale notar que William e Kate são pais do príncipe George, de 10 anos, da princesa Charlotte, de oito, e do príncipe Louis, de cinco.

Leia Também: Operação de Kate Middleton apanhou pessoas próximas de surpresa