O príncipe Pavlos da Grécia esteve presente com a mulher, a princesa Marie-Chantal, nos The Fashion Awards by Pandora, em Londres, esta semana, tendo surpreendido ao aparecer com uma pala num olho.

Entretanto, o próprio Chefe da Casa Real grega já veio explicar o motivo pelo qual está a usar essa proteção no olho.

“Muito obrigado pelo vosso interesse", começou por referir, nas redes sociais. "Há uma semana fiz uma cirurgia à retina em Londres. A cirurgia foi um sucesso, mas não posso viajar durante um tempo", referiu o príncipe.

