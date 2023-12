Como é habitual, Kate Middleton deslumbrou na receção ao corpo diplomático que aconteceu no Palácio de Buckingham esta terça-feira, 5 de dezembro.

Ora, segundo a imprensa britânica, um dos acessórios que a princesa de Gales usou poderá indicar que uma mudança significativa acontecerá no futuro.

A mulher do príncipe William usou uma pregadeira com a Ordem da Família Real, algo que acontece nestas ocasiões ou em visitas de Estado.

O acessório contém uma imagem da rainha Isabel II que está ligada a um laço amarelo de seda. Contudo, destaca a Hello!, este diminuiu consideravelmente de tamanho, quando comparado à última vez que foi usado, nomeadamente, no banquete que aconteceu em homenagem ao presidente da Coreia do Sul.

Emily Nash, editora real da revista, indica o que esta diferença poderá indicar.

"O rei terá a sua própria Ordem da Família Real no futuro, que irá substituir a usada pela rainha Camilla e pela princesa Kate, e o laço amarelo mais pequeno é um lembrete de que a mudança está a chegar", explica.

"Esperaria vê-las a usar o retrato do rei por esta altura no próximo ano", completa.

Aos poucos, a família real vai desta forma se adaptando ao novo reinado de Carlos III, cuja coroação aconteceu em maio deste ano.

