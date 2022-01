Richard Hillgrove, um especialista em relações públicas que já trabalhou com nomes como Charles Saatchi e Julian Assange, acredita que a vida do príncipe Harry nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, está longe de ser o conto de fadas que o príncipe imaginava à partida.

Em declarações ao Express, este notou: "O Harry não aparenta ser uma pessoa feliz, de todo. Parece cansado".

"O engraçado é que na entrevista que deu à ITV disse que estava esgotado com a vida na realeza, porque não queria estar no centro das atenções. Depois transformou-se nesta criação na América, onde viaja no topo de um autocarro [turístico] com o James Corden. Está muito distante do que aquilo que disse que queria ser - ele disse que queria uma vida com privacidade", defende.

"Ele pensa que este sistema na América está de acordo com os seus melhores interesses", completa.

