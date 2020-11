Em abril, quando a pandemia da covid-19 começou a ganhar força na Europa, a princesa Sofia da Suécia integrou a equipa do Hospital Sophiahemmet, em Estocolmo, na qualidade de voluntária para ajudar no combate ao vírus.

Depois de um curso intensivo, a mulher do príncipe Carl Philip quis dar o seu contributo ao 'vestir a camisola' dos profissionais de saúde e este nobre gesto foi muito aplaudido pelo povo sueco.

Agora, a agência de marketing Consid nomeou Sofia, de 35 anos, para o prémio 'Herói da Covid 2020' pelo trabalho no hospital.

"Sua Alteza Real, a princesa Sofia, é o nosso ícone real, que escolheu colocar a bata branca e trabalhar no epicentro da pandemia de Covid-19. Fortaleceu-se em Sofiahemmet e informou a população sueca da gravidade da pandemia. Foi elogiada em todo o mundo pelas suas contribuições contra o coronavírus", disse a agência em comunicado, cita a revista Hola.

Princesa Sofia no Hospital Sophiahemmet, em Estocolmo© Getty Images

