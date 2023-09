Boas notícias para a família real norueguesa. A filha mais velha dos reis, a princesa Martha Louise, vai casar-se com o namorado, o xamã Durek Verrett, no próximo ano, no dia 31 de agosto.

O anúncio foi feito pelos noivos esta quarta-feira, dia 13. "Eu e o Durek Verrett temos o prazer de anunciar que o nosso casamento acontecerá no histórico Hotel Union em Geiranger a 31 de agosto de 2024", refere o comunicado.

De recordar que a relação entre a princesa, de 51 anos, e o xamã, de 48, foi tornada pública em maio de 2019 e tem sido alvo de diversas críticas devido à profissão de Durek e à sua polémica opinião sobre métodos alternativos para curar a Covid-19.

Vale lembrar ainda que o noivado entre os dois foi anunciado no ano passado.

