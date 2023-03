O Conselho de Ministros espanhol aprovou esta terça-feira, 14 de março, o decreto real que regula a carreira militar do primeiro na linha de sucessão ao trono, confirmou a porta-voz do governo, Isabel Rodríguez. Desta forma fica oficialmente estabelecido que a princesa Leonor começa em setembro deste ano o seu treino militar.

A princesa, atualmente com 17 anos, estuda no UWC Atlantic College, no País de Gales. Terminada esta formação, e depois de atingir a maioridade, passará pela academia dos três exércitos espanhóis.

Numa primeira instância passará pela Academia Geral Militar de Zaragoza, "até o juramento de fidelidade", explicou a ministra da defesa, Margarita Robles.

"No segundo ano, ingressará na Escola Naval de Marín (Pontevedra) e no terceiro, na Academia Geral da Aeronáutica de San Javier (Murcia), onde dará início ao quarto ano de estudos", contou ainda.

A carreira militar de Leonor "será promovida de acordo com a evolução", embora não deva ocupar cargos. Ao mesmo tempo que fará estas especializações, será dada à filha de Felipe e Letizia a oportunidade de fazer formação universitária.

Leia Também: Assentou que 'nem uma luva'! O fato executivo da rainha Letizia