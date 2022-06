Com apenas sete anos, princesa Charlotte volta a dar que falar pelo look que usou num novo retrato oficial e que deu nas vistas por ser de uma marca de fast fashion.

Este domingo foi divulgado uma nova fotografia do príncipe William com os três filhos, de modo a assinalar o Dia do Pai, que se celebra hoje no Reino Unido, e Charlotte deu nas vistas com um modelito da Mango.

A peça é de uma coleção passada e custava, na altura, cerca de 20 euros, como já tinha sido referido na imprensa internacional quando foi divulgado o cartão de Natal dos Cambridge.

