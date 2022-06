A fotografia foi publicada a propósito do Dia do Pai, que se celebra no Reino Unido este domingo, 19 de junho.

A Casa Real britânica divulgou um encantador retrato do príncipe William na companhia dos três filhos - os príncipes George, que completa 9 anos na próxima quarta-feira, Charlotte, de sete, e Louis, de quatro. A fotografia foi publicada na página oficial de Instagram do duque e duquesa de Cambridge à meia noite deste domingo, 19 de maio, dia em que se celebra o Dia do Pai no Reino Unido. O retrato, que poderá ter sido captado por Kate Middleton, regista Louis às cavalitas do pai, George e William sorridentes, e Charlotte a dar provas da sua faceta mais reguila. Leia Também: Príncipe William e Kate Middleton fazem aparição surpresa em Ascot