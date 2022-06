O príncipe William e Kate Middleton surpreenderam ao surgirem nas corridas de Ascot esta sexta-feira, 17 de junho, evento para o qual não eram esperados.

Os duques de Cambridge saudaram todos os presentes a bordo de uma carruagem enquanto se preparavam para assistir às icónicas corridas de cavalo.

Kate Middleton não desiludiu com o seu visual, pelo contrário. A duquesa deslumbrou com um vestido de padrão polka conjugado com um elegante chapéu com aplicações florais. Destacaram-se ainda os seus brincos com pérolas.

