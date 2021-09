A princesa Beatrice foi mãe pela primeira vez, como comunicou o Palácio de Buckingham.

A neta da rainha Isabel II deu as boas-vindas a uma menina no passado sábado, 18 de setembro, com pouco menos de três quilos, no Chelsea and Westminster Hospital, em Londres.

Na página oficial da realeza britânica no Twitter foi partilhado o comunicado onde destacam a grande novidade.

Na nota, adiantam ainda que "os avós e bisavós foram informados e estão deliciados com a notícia". "A família gostaria de agradecer a todos os funcionários do hospital pelo excelente atendimento", acrescentaram.

"Sua Alteza Real e a bebé estão bem, e o casal está ansioso para apresentar a filha ao irmão mais velho, Christopher Woolf", concluíram.

Recorde-se que Beatrice, de 33 anos, está casada com Edoardo Mapelli Mozzi, que já é pai de um menino, Christopher Mapelli Mozzi, de cinco anos, fruto de uma anterior relação.

