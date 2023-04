Preta Gil está a ser muito acarinhada e apoiada pelos fãs, colegas e amigos nesta fase muito difícil.

Além de estar em tratamento contra um cancro no intestino, a artista brasileira viu o seu nome ficar em destaque na imprensa devido aos rumores de que o marido, Rodrigo Godoy, a traiu com a sua antiga estilista.

Perante toda a agitação à volta do assunto, Preta Gil manifestou-se no Instagram com a partilha de um comunicado onde pede: "Ajudem-me a proteger-me de toda essa nojeira, pois estou frágil no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa septicemia. Eu preciso de paz para me curar".

Entretanto, uma onda de carinho 'inundou' Preta Gil. "Bom dia, gente linda. Esse é um post de agradecimento à imensa onda de amor que vem inundando este meu espaço pela minha irmã, Preta Gil", começou por destacar Carolina Dieckmann numa mensagem que deixou na rede social.

"A gente sabia que não seria fácil, mas também não imaginou que seria tão difícil. Porém… Acreditem, esse amor chega aqui, esse amor chega a ela. E é isso, e só isso que importa. A cura vem. Obrigada, obrigada. Um beijo. Continuem", completou.

Após a mensagem de Carolina Dieckmann, foram vários os internautas, incluindo muitas figuras públicas, que deixaram uma carinhosa palavra de apoio a Preta Gil na caixa de comentários.

Também na publicação onde deixou o comunicado, Preta Gil foi muito apoiada. Veja aqui.

