Preta Gil vive uma fase muito difícil. Além de estar em tratamento contra o cancro no intestino, foram destacadas notícias que davam conta de uma alegada traição do marido, Rodrigo Godoy, com a antiga estilista da cantora.

Perante toda a agitação à volta do tema, Preta Gil decidiu pronunciar-se e partilhou um comunicado na sua página de Instagram.

"Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave estes dias, a minha equipa, amigos, família e médicos blindaram-me de fofocas que estavam a sair a respeito do meu casamento, mas, infelizmente, hoje eles não conseguiram poupar-me mais da crueldade que está a rolar na Internet", começou por dizer.

"Muitas coisas, tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como, por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...", acrescentou.

"No mais, as verdades estão a vir à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Peço que também me ajudem a proteger-me de toda essa nojeira, pois estou frágil no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa septicemia. Eu preciso de paz para me curar! Beijos com amor, Preta", completou.

