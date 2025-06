A cantora, modelo e influencer brasileira Ana Bárbara Buhr Buldrini morreu depois de se ter submetido a um procedimento estético na Turquia, de acordo com a imprensa brasileira. A CNN Brasil adianta que o procedimento foi realizado no dia 15 de junho e estão a investigar as causas.

A causa da morte de Ana B, como era conhecida pelos fãs, será esclarecida quando estiverem concluídos os resultados da autópsia, segundo Abdullah Emre Güner, diretor provincial de saúde de Istambul. Sabe-se ainda que o procedimento estético foi realizado num hospital privado em Istambul.

O G1 relata que a celebridade brasileira estava no país para realizar cirurgias de lipoaspiração, mamoplastia e rinoplastia.

O irmão de Ana Bárbara Buhr Buldrini, Bruno Buhr, partilhou que a irmã conseguiu o patrocínio de instituições na Turquia para realizar as intervenções. "Infelizmente, a minha irmã não estava preparada, eles aceleraram o processo e obviamente fizeram de qualquer maneira. A minha irmã não teve oportunidade de falar, apenas seguiu as orientações médicas e aconteceu esta tragédia", acrescentou.

Por sua vez, o marido da cantora e influencer brasileira, Elgar Miles de Hermes Souza, explicou que no passado sábado, ambos conheceram a família do médico e foram para uma série de bares, onde consumiram bebidas alcoólicas, sem saberem que a operação iria realizar-se no domingo, dia 15 de junho.

"Nós sabíamos do processo e dos cuidados que tínhamos que ter antes da cirurgia. De maneira alguma seríamos negligentes ao ponto de aceitar sair no sábado com o próprio médico, consumir bebidas alcoólicas, se soubéssemos que a cirurgia iria acontecer no domingo", disse.

Ainda segundo Elgar Miles, no domingo, dia 15 de junho, quando foram conhecer a clínica, o médico responsável terá informado que uma cliente tinha cancelado a sua cirurgia e disseram para Ana Bárbara Buhr Buldrini realizar os exames pré-cirúrgicos naquele momento. O casal terá questionado se não seria arriscado proceder à intervenção, mas o médico, diz, afirmou que não havia qualquer problema.

Ana Bárbara Buhr Buldrini entrou na sala para realizar a cirurgia às 19h de domingo [hora local] e esperava-se que o procedimento tivesse a duração de seis a sete horas. Como relata ainda a CNN Brasil, pelas 22h30, Elgar Miles foi informado que o procedimento estava praticamente concluído. No entanto, depois de não ter mais notícias da mulher, tentou perceber o que se passava por volta das 2h da madrugada. Os funcionários terão informado que Ana Bárbara Buhr Buldrini estava bem.

Mas as más notícias chegaram pouco depois. Eram 3h da madrugada quando foi conduzido até à entrada do hospital, onde se deparou com a polícia, o dono do hospital, médicos e assistentes, tendo recebido a notícia da morte de Ana Bárbara Buhr Buldrini.

"Preciso de sensibilizar todos os que podem, de alguma maneira, ajudar a que a Ana tenha justiça, mas não só por ela, também por todas as mulheres que vêm para estes sítios fazerem estas intervenções e não conseguem ter justiça", realçou Elgar Miles.

Numa publicação que fez no Instagram, Elgar Miles lamentou a partida da mulher e pediu desculpa ao irmão de Ana. "Tentei protegê-la. [...] Sinto que falhei essa missão", desabafou, mostrando-se de coração partido.

Quem era Ana Bárbara Buhr Buldrini?

Nascida em Belo Horizonte, Ana Bárbara Buhr Buldrini, conhecida entre os fãs como Ana B, era uma cantora, modelo e influencer brasileira. Deixou o Brasil em 2016 e morava com o marido, Elgar Miles, em Moçambique, com quem se tinha casado no passado mês de maio. A sua vida era dividida entre o Brasil e Moçambique.

Ana e Elgar conheceram-se em Roma, Itália, quando a cantora e influencer trabalhava como tatuadora num estúdio local, segundo a CNN Brasil. O casal recorrida muitas vezes às redes sociais para mostrar momentos da sua vida, entre eles as viagens que faziam.

Ana Bárbara Buhr Buldrini usava a página no Instagram para promover o seu trabalho como cantora e modelo, tendo lançado a sua última música no dia 13 de junho.

Leia Também: Morreu Francisco Cuoco, galã das novelas brasileiras. Tinha 91 anos