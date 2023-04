Os últimos meses não têm sido fáceis para Preta Gil. Em janeiro deste ano, a cantora foi diagnosticada com um cancro no intestino. Pouco depois, descobriu uma traição do marido.

De acordo com o jornalista Leo Dias, o casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy já "estava por um fio", situação que acabou por ficar ainda pior com a doença da artista.

Preta Gil, segundo a mesma fonte, descobriu então que o ex-companheiro andava a encontrar-se com a estilista com quem a cantora chegou a trabalhar.

Rodrigo Godoy viajava regularmente para São Paulo e chegou mesmo a ser visto em encontros com a mulher em causa.

Leo Dias conta ainda que Rodrigo já deixou a casa onde morava com Preta Gil.

