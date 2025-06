Rebel Wilson recordou o acidente que sofreu durante as filmagens de 'Bride Hard', filme de ação/comédia de Simon West que teve a sua estreia mundial na sexta-feira, dia 20 de junho.

Em conversa com a People, a atriz, de 45 anos, afirmou que adorou as cenas de ação do filme - onde interpreta uma agente secreta que é dama de honor da sua melhora amiga de infância, quando o casamento é invadido e feito refém por mercenários.

"As cenas de ação, eu realmente gostei muito de as fazer. Achei muito divertido. Nunca tinha feito cenas com tanta ação", comentou a atriz, recordando depois um episódio menos bom.

"Mas no último dia, na última noite de filmagens, tivemos um acidente terrível às 3 da madrugada, quando uma arma atingiu o meu rosto acidentalmente durante uma luta. Não era para ter acontecido, o meu nariz ficou cortado e fui levada de urgência numa ambulância para o hospital", relatou.

"Tiveram de chamar um cirurgião plástico. Ele chegou por volta das 6h30 da manhã. Durante algumas horas, pensei: 'Será que o meu rosto vai ficar bom?' Mas, felizmente, eles trouxeram um cirurgião plástico muito bom de Savannah, Geórgia", acrescentou.

Em 2023, recorda ainda a People, Rebel Wilson mostrou nas redes sociais imagens do ferimento com que ficou no nariz. A atriz publicou nas stories da sua página de Instagram um vídeo onde surgia com o nariz visivelmente ferido. "Só queria agradecer a todos pelos votos de melhoras. Na verdade, estou a recuperar muito bem", disse.

"Não era assim que queria ter terminado este filme! Três pontos e no hospital após um acidente", escreveu ainda, na altura, na rede social.

Além disso, diz a People, detalhou que um procedimento "a laser para garantir que não ficava com nenhuma cicatriz". Mas não ficou por aqui e brincou também ao dizer que o incidente valeu a pena para ganhar alguma credibilidade enquanto estrela de um filme de ação.

"Pelos menos foi como se agora tivesse algo em comum com o Tom Cruise e o Daniel Craig - ao magoar-me num filme de ação. É uma boa 'equipa' para fazer parte dela", brincou. Veja abaixo imagens da atriz com o rosto magoado.

Rebel Wilson© Rebel Wilson Instagram

'Bride Hard', de Simon West, onde Rebel Wilson é a protagonista Sam, marca o reencontro da atriz com a colega de elenco em 'Um Ritmo Perfeito', Anna Camp. No filme estão ainda presentes atores como Da'Vine Joy Randolph, Anna Chlumsky, Gigi Zumbado, Stephen Dorff e Justin Hartley.

Segundo o IMDb, a sinopse do filme 'Bride Hard' explica: "Quando um grupo de mercenários faz de refém um casamento luxuoso, eles não fazem ideia do que os espera, pois a dama de honor é, na verdade, uma agente secreta pronta para 'atacar' qualquer um que arruíne o casamento da melhor amiga."

Simon West, recorde-se, é conhecido por filmes de ação como 'Lara Croft: Tomb Raider', 'The Mechanic - O Profissional' ou 'Con Air - Fortaleza Voadora'.

Leia Também: Jessica Athayde celebra conquista do filme 'Hotel Amor'. "Mais visto"