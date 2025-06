Jessica Athayde não podia estar mais feliz com os primeiros resultados do filme 'Hotel Amor', de Hermano Moreira, onde é protagonista e dá vida à gerente de hotel Catarina. Como a atriz destacou na sua página de Instagram, esta sexta-feira, dia 20 de junho, a longa-metragem é neste momento o "filme português mais visto do ano no dia de estreia".

Ao partilhar a informação com os seguidores, Jessica Athayde acrescentou: "Estamos todos tão felizes. Quem já foi ver? Quem vai ver? O que acharam?"

Além disso, a atriz fez ainda questão de partilhar uma imagem que mostra todas as salas de cinema onde o filme pode ser visto - entre o norte, centro, em Lisboa, no sul e nas ilhas.

Em conversa com o Notícias ao Minuto antes da estreia de 'Hotel Amor', que aconteceu esta quinta-feira, dia 19 de junho, Jessica Athayde comentou que esta longa-metragem "é uma abordagem leve e diferente ao cinema português". "Nem é aquela comédia pura e dura, nem é histórico, nem trágico", disse.

Além disso, referiu o facto de o elenco contar com nomes de atores muito conhecidos, sobretudo, entre os mais jovens. Júlia Palha, Margarida Corceiro, Vera Moura, Lucas Dutra e Francisco Froes são alguns dos artistas que compõem o elenco.

"Este elenco também traz nomes - como a Margarida Corceiro ou, por exemplo, a Júlia Palha - que vão buscar pessoas mais jovens e trazê-las ao cinema, [levarem-nas] a saírem de casa, a largarem a Netflix, a Disney Plus, a Primes…"

O Notícias ao Minuto também esteve à conversa com Júlia Palha sobre o 'Hotel Amor', e a atriz partilhou alguns momentos caricatos que viveu durante as filmagens. Isto porque foi filmado em apenas uma sequência contínua no Hotel Roma, em Lisboa, com a unidade hoteleira em funcionamento.

"Muitas vezes entravam pessoas e começavam a fazer-me perguntas. Tinha de responder: 'Desculpem, não trabalho aqui, estou a filmar'. E as pessoas a ficarem ofendidas e chateadas por não as atender, por estar ocupada a fazer um filme. Houve uma senhora que me falou mal [risos]. Eu dizia: 'Sou atriz, não trabalho aqui, peço desculpa'. E eles: 'Sim, mas preciso de uma toalha' ou 'preciso de saber onde é que é o bar'. Como já sabia onde era o bar, às vezes, já só apontava para despachar e tirar as pessoas [dali]. Essa parte foi muito engraçada", recordou.

Hermano Moreira, realizador do filme, também partilhou em entrevista ao Notícias ao Minuto episódios caricatos.

"Houve um no elevador em que o corte, o final do 'take', era justamente na hora em que a porta do elevador se ia abrir. Quando a porta do elevador abriu, um hóspede bêbado começou a rir e a gritar 'ação'. Eram três da manhã e ele estava meio alterado. Pensei que tinha estragado o plano inteiro, mas quando fui rever, ele apareceu na câmara logo depois do momento em que tínhamos o corte, por isso não atrapalhou nada. Mas foi um susto", lembrou, deixando ainda um apelo para que haja mais apoio ao cinema português.

"Espero mesmo que todos vão ver o filme, porque temos de apoiar o nosso cinema. Imensos portugueses foram ver o 'Ainda Estou Aqui', mas ainda falta apoiar o cinema português em geral - não só o 'Hotel Amor', mas todo o filme português merece e deve ter mais público", afirmou.