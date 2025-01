Preta Gil está a passar mais uma fase delicada em termos de saúde. A cantora fez mais uma cirurgia, no fim do ano passado, que durou 21 horas e que serviu para retirar os tumores no intestino.

Este domingo, 26 de janeiro, a artista de 50 anos voltou às redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde.

"Eu não tinha ideia de que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Estou bem, estou-me a alimentar, estou a exercitar-me, tudo só melhora mas é difícil, é um reaprender de fazer muitas coisas", assumiu a artista.

Preta também revelou que vai usar, permanentemente, um saco de colostomia. "Estou a acostumar-me com a bolsinha de colostomia. Tive que colocar uma definitiva e não provisória como no ano passado. Vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso".

A cantora, filha de Gilberto Gil, agradeceu ainda aos fãs o apoio incondicional. "O vosso amor faz toda a diferença, chega até aqui", referiu.

