O programa 'Hell's Kitchen', edição com famosos, tem data de estreia marcada já para o próximo domingo, 8 de outubro, na SIC. Estivemos à conversa com Ana Garcia Martins, uma das concorrentes do formato que nos falou sobre esta experiência.

"Tendo em conta que eu não sei cozinhar, foi um bocado arrojado enfiar-me num programa cuja premissa é saber cozinhar. Comecei derrotada logo à partida", referiu.

Sendo que o desafio era servir refeições como se de um restaurante à séria se tratasse, 'A Pipoca Mais Doce' confessou que se sentiu confusa com as técnicas mais exigentes. "Estão ali coisas que podiam estar num museu de tortura, não faço ideia para o que aquilo serve", afirmou, em tom de brincadeira, durante a gala dos Globos de Ouro.

Ainda assim, e sabendo que iria estar fora da sua zona de conforto, Ana Garcia Martins decidiu aceitar o convite. "Atiro-me sempre para as coisas porque ponho sempre o fator de diversão à frente. Vou-me divertir e aprender alguma coisa? De facto aprendi, mas não ponho nada em prática. Gosto desta coisa de sair da minha zona de conforto e pôr-me a fazer coisas que não faço habitualmente, não tendo, assumidamente, nenhum talento para elas", justifica.

A tática de Ana Garcia Martins, segundo a própria, passava por não ser a "planta" do programa, referindo-se ao termo que se tornou conhecido nos reality shows. "A minha tática era parecer sempre ocupada, nem que fosse andar a correr com qualquer coisa na mão. Se a pessoa estiver sempre em movimento numa cozinha, já parece, efetivamente, que está a fazer alguma coisa. Pensei: 'Não vou ser a planta, não me vão acusar de não fazer nada', então fui muito forte a fingir que fazia coisas e fui escapando", revela.

Questionada ainda de como era a sua relação com Ljubomir Stanisic, a entrevistada respondeu: "É tensa porque ele é extremamente exigente, mas teve um bocadinho de pena de nós porque sabia que não éramos cozinheiros profissionais. Acho que em todos os dias de gravação enfiava uns quantos calmantes no bucho para nos aturar e não se passar connosco. Ter ali não sei quantos nabos à frente não deve ser fácil".

"Aquilo ia dos 0 aos 120 muito rápido. Ele gritou para toda a gente, não houve preferidos", completa.

Recorde-se que os famosos que também aceitaram o desafio foram Diogo Amaral, Lourenço Ortigão, Ana Marta Ferreira, Pedro Fernandes, Melânia Gomes, Io Apolloni, Cláudia Semedo, Noémia Costa, Francis Obikwelu, Luísa Vilar, Luís Lourenço e Pedro Granger.

