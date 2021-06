O episódio número dois do podcast 'Separados de Fresco', de Ana Garcia Martins e David Cristina, trouxe a resposta de 'A Pipoca Mais Doce' às recentes acusações que dão conta de que esta estaria a usar a separação de Ricardo Martins Pereira para lucrar com isso.

"A mais recente [notícia] é que eu estou a enriquecer à conta do meu divórcio, sendo que, repito, continuamos sem patrocinador [para o podcast], o que é uma vergonha", atirou a digital influencer, que neste podcast fala sobre as várias nuances da separação.

"Para essas publicações [...], as que têm feito essas 'notícias', quero só dizer que vão para a p*** que os pariu e eventualmente as únicas pessoas que estarão a enriquecer com o meu divórcio são eles com estas notícias abjetas que criam e que inventam em realidades paralelas, porque eu e tu, meu querido amigo, para já não estamos a ganhar nada. Infelizmente, não estamos", afirma.

A resposta de Ana Garcia Martins referem-se sobretudo às declarações da psicólogo Teresa Paula Marques.

Leia Também: Após morte do pai, 'Pipoca' volta ao Instagram. "Estou meio anestesiada"