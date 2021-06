Depois de ter estado alguns dias afastada do Instagram, após a morte do pai, Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', voltou à rede social para partilhar um emotivo desabafo.

"Há uma cena de 'O Sexo e a Cidade' em que, depois de ser largada no altar pelo Mr. Big, a Carrie pergunta às amigas se algum dia vai voltar a rir com vontade. Uma delas responde-lhe que sim, quando alguma coisa tiver mesmo, mesmo graça. Desculpem não ir buscar uma referência mais profunda e a puxar ao intelecto, tipo cinema experimental da antiga Jugoslávia, mas eu também não sou assim tão profunda e, enfim, 'O Sexo e a Cidade' será sempre 'O Sexo e a Cidade'", começou por escrever, esta segunda-feira, 21 de junho.

"Isto para dizer que faz amanhã duas semanas que o meu pai morreu e ri-me uma vez com muita vontade. Porque a cena foi tão divertida, surreal e patética que, mesmo a morrer de tristeza, era impossível não rir. Já me ri mais vezes, claro, mas sempre aquela coisa mais para fazer o jeito do que vontade genuína de rir. Acho que houve alguma coisa aqui para dentro que se perdeu irremediavelmente e que não sei se será recuperável", confessou.

"Já sei, vai lá com o tempo, tudo passa, blá blá blá, mas a vida tem sido tão certeira a enfiar-me chapadas nestes últimos tempos (daquelas que os dedos ficam marcadinhos na tromba), que estou a pensar ficar debaixo do edredon até 2021 passar. Estou assim meio anestesiada, entre o incrédula e resignada, e nem sequer comecei a beber. Ainda", acrescentou.

Uma publicação onde agradece ainda o carinho recebido nesta fase difícil. "Agradeço a vossa preocupação, as mil e uma mensagens a perguntar se estou bem, se quero ir passar um tempo a vossa casa, a partilharem histórias de perdas, de divórcios, de desgraças assim em geral. Não me apetece mentir e dizer que estou incrível, porque não estou. Na maior parte do tempo gostava só de poder ficar no escuro e em silêncio (preferencialmente, sem acesso à internet por tempo indeterminado), mas não dá e a vida tem de transformar-se noutra coisa qualquer e seguir. Posto isto, sigamos, que também pior, não sendo impossível, fica difícil. [Obrigada]", completou.

De recordar que a morte do pai chega numa fase em que a influencer está a separar-se do pai dos filhos.

