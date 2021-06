Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', vive uma fase particularmente delicada. Depois de se ter separado do marido, Ricardo Martins Pereira, 'O Arrumadinho', a digital influencer recebeu a notícia da morte do pai.

Perante os últimos e dolorosos acontecimentos, 'Pipoca' decidiu novamente afastar-se das redes sociais.

"Vou só ali gritar e já venho", lê-se na última imagem partilhada por Ana Garcia Martins na sua conta de Instagram. A mensagem foi publicada há três dias e desde então a digital influencer não fez qualquer outra publicação.

Perante as palavras da antiga comentadora de 'Big Brother', foram várias as celebridades que quiseram deixar-lhe mensagens de força e apoio. Sofia Cerveira, Pedro Ribeiro, Cláudia Borges ou Pedro Crispim são alguns dos nomes que se destacam pelos comentários com palavras de carinho.

