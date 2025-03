'A Pipoca Mais Doce' marcou presença na mais recente edição do 'Cala-te Boca', da Mega Hits. Ana Garcia Martins respondeu às acutilantes questões de Matilde Prata e Zé Vida, abordando temas como o processo em tribunal movido pelo ex-marido, Ricardo Martins Pereira, conhecido como 'O Arrumadinho'.

"O teu marido acusou-te de difamação por uma piada que fizeste num espetáculo de 'stand up'. Recusaste pedir desculpa e preferiste gastar o dinheiro necessário para avançar com o processo e defender o teu bom nome. O tribunal acabou por dar-te razão. Quanto dinheiro gastaste na brincadeirinha deste processo?", quiseram saber os radialistas.

"Não gastei, porque o meu namorado é advogado e, portanto, move-se no meio. Não foi ele o meu advogado, mas obviamente conhece muita gente e arranjou alguém que me pudesse ajudar nisso. A mim não me custou nada, se calhar à outra parte acabou por sair mais caro", contou.

O referido processo teve início em 2021, depois de Ana Garcia Martins ter feito uma piada durante um espetáculo.

"Mateus, sabes por que é que a nova namorada do papá é assim toda fit e toda em forma? É porque ela não gosta de chocolates, nem de gomas, nem de pipocas. E também não gosta de chupas. Ai não, de chupas gosta", disse no Campo Pequeno, perante uma plateia de milhares de pessoas.

"Achei todo o processo uma patetice desde o início. Foi uma piada que fiz durante um espetáculo de 'stand up', que não era obviamente direcionada a ninguém em especifico, que tinha um contexto e que acabou por vir parar à net", explicou agora a humorista.

Segundo a própria, a justiça acabou por dar-lhe razão e deliberar que não existia matéria para um processo em tribunal. 'Pipoca' recusou o pedido de desculpas que lhe foi imposto e explica que o fez por não querer abrir precedentes nesse sentido, uma vez que vive do humor.

