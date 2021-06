Ana Garcia Martins (mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce') está de luto com a morte do pai. Na tarde desta sexta-feira, a digital influencer deu a notícia aos seguidores com um comovente texto no qual fala da relação cúmplice entre ambos.

"O meu pai sempre disse que os filhos dele tinham de fazer três coisas: saber andar de bicicleta (ou não tivesse ele participado em seis Voltas a Portugal), aprender a nadar (por uma questão de segurança) e tirar a carta de condução, para termos mais independência. Cumpri tudo e, pelo meio, ainda aprendi muitas outras coisas com ele: a ser íntegra, honesta, a não me calar perante injustiças, a ser sarcástica, a ser pragmática (“não faças castelos no ar, filha, porque cai tudo por terra muito rápido”), a ser independente", começou por escrever.

E continuou: "O meu pai passou-me todos os valores certos, fez tudo por mim, ensinou-me muita coisa. Só não me ensinou a viver sem ele. E eu não sei como vai ser nunca mais poder telefonar e ouvir aquele 'então, meu amor?', falar do 'nosso Benfica', sentir sempre aquela preocupação constante ('estás bem? Tens tido trabalho? Se precisares de alguma coisa sabes que podes pedir aos pais'), ver o amor que tinha pelos netos".

"O meu pai viveu para a família, para nos fazer felizes e eu vivi 40 anos a sentir o amor incondicional que me tinha. Tenho uma mãe incrível, mas sou menina do papá, vou ser sempre. Hoje despedi-me pela última vez e não consigo sequer imaginar como é que se continua por aqui sem ele, como é que se vive com esta falta insuportável. Vou só acreditar que está noutro sítio, melhor. Talvez a falar sobre o 'nosso Benfica' com o meu irmão", rematou.

O texto de Ana Garcia Martins acompanha três memórias fotográficas em que a digital influencer aparece com o pai.

'Pipoca', recorde-se, perdeu o irmão quando tinha 18 anos. Tiago morreu num acidente de mota perto da casa onde a família residia, em Lisboa.

