Durante este sábado, dia 23 de novembro, Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', fez uma partilha emotiva e mais pessoal na sua página de Instagram.

A influencer contou que o pai lhe escrevia cartas quando estavam longe um do outro, tendo mostrado uma fotografia de uma dessas missivas.

"O meu pai escrevia-me cartas. Quando morei fora do país (primeiro em Itália, depois em Espanha), mas também quando ele estava de férias no Algarve e eu a trabalhar em Lisboa, ou mesmo quando estávamos os dois na mesma cidade, cada um em sua casa", começou por dizer na legenda da imagem.

"Falava do dia-a-dia dele ('fui a uma consulta', 'fui almoçar não sei onde com a mãe'), mas também do que estava a passar-se no país e no mundo (e, claro, no Benfica). Era uma forma de mostrar amor. Era bom chegar a casa, abrir a caixa do correio e ter lá dentro uma carta do meu pai, era assim aquele quentinho no coração", partilhou.

"Nesta mudança, tenho tropeçado em cartas um bocadinho por todo o lado, e acabo-me sempre de tanto chorar de saudades. Não vou receber mais cartas, ficam estas para a vida", desabafou, por fim.

Leia Também: 'Pipoca' faz balanço de 'Taskmaster': "Grande desprendimento de ego"