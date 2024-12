Ana Garcia Martins aproveitou a noite de sexta-feira, 28 de dezembro, para fazer um balanço das suas leituras do ano. Mas parece que a influencer não está muito satisfeita.

"Ai, filhos, e a miséria que isto foi este ano no que toca a livros? Podia dizer que a culpa foi da Netflix, da HBO, do trabalho, mas, em última instância, a culpa foi mesmo minha, que li muito menos do que em 2023", começou por escrever na legenda da publicação na qual consta a lista dos 14 livros que a conhecida 'Pipoca Mais Doce' leu em 2024.

"Se 14 livros estão acima da média portuguesa de 5,6 livros por ano? Sim. Se estão muito abaixo dos 35 livros que li no ano passado? Pois, também. Não só li pouco, como sinto que também não li grande coisa, salvo três ou quatro excepções", continuou.

"O ano terminou com 'Triste Tigre', que arrastei até ao limite dos impossíveis, consumiu-me uns dois meses, de tão pesado que é. Um testemunho de uma vítima de abusos infantis, que se tornou praticamente num tratado sobre o tema e que me foi dando muita vontade de desistir".

Por último, deixou uma resolução para o ano que se avizinha: "Repor os índices de leitura".

