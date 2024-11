Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', decidiu fazer o desafio viral na internet em que grava as respostas da filha a alguns provérbios, tentado ver se a menina, Benedita, acerta.

O resultado final, como seria de esperar, foi destacado na página de Instagram da influencer.

"Claro que tive de fazer o vídeo viral dos provérbios com a Benny. Fiquei só aqui na dúvida se lamento a falta de clarividência ou se me orgulho do excesso de criatividade", escreveu a mamã na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo.

