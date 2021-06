Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce' revelou no Podcast 'Separados de Fresco' - criado em parceria com David Cristina -, que já assinou os papéis do divórcio.

Foi precisamente no dia em que foi gravado o segundo episódio deste podcast que Ana Garcia Martins concluiu a primeira fase do processo de divórcio com Ricardo Martins Pereira.

"É uma coisa muito burocrática", conta, referindo-se à assinatura dos papeis.

"Esta é uma primeira fase em que vais lá assinar 48 mil papéis", refere, dando conta de que preferiu não o fazer ao mesmo tempo que o ex-marido por acreditar que o facto de não se cruzarem "facilita bastante" o processo.

"É uma coisa muito impessoal e é o primeiro passo, ainda não estamos efetivamente divorciados", explica, revelando que também 'O Arrumadinho' já assinou a papelada.

Leia Também: Pipoca responde a acusação de que está "a enriquecer à conta do divórcio"