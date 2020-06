A motivar as mensagens ofensivas que Ana Garcia Martins tem vindo a receber estão os seus comentários no 'Extra do Big Brother'.

Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', não tem papas na língua quando o assunto é comentar o que se passa na casa do 'Big Brother'. Porém, parece que nem todas estão a lidar da melhor forma com a sua frontalidade e opinião sobre os concorrentes Sónia, Jéssica e Pedro Alves. 'Pipoca' é acusada de ter preconceito pelos concorrentes do norte, uma vez que esse é um ponto em comum entre Sónia, Jéssica e Pedro Alves. "Fala-se muito que os comentadores têm preconceito porque os concorrentes são do norte e não tem nada a ver. Eles não estão ali enquanto representantes de zona nenhuma, eles estão ali a representarem-se a eles próprios", começou por referir a comentadora durante o programa 'Extra do Big Brother' desta quarta-feira. "Acabei de receber uma mensagem super agressiva que nem sequer vou ler, mas que acabava com: 'se vieres ao Norte vais ter o que mereces e vais ser muito mal recebida'", revelou, explicando que também os restantes comentadores recebem ameaças semelhantes. "Este tipo de ameaças que eu sei que recebo e que eu sei que os meus colegas também recebem não têm efeito nenhum. Não vamos deixar de dizer o que queremos porque não vivemos censurados e porque nunca em tempo algum nos foram impostos limites", reagiu, mostrando-se segura das suas opiniões e sem medo de críticas ou ameaças. "Isto não envergonha o Norte de forma alguma, isto envergonha as pessoas que o fazem", esclareceu ainda, por fim. Reveja aqui as palavras de 'Pipoca'. Leia Também: Big Brother é notícia no Brasil após polémica sobre mulheres brasileiras