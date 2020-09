Nego do Borel surpreendeu os seus seguidores ao partilhar, esta sexta-feira, na rede social Instagram uma fotografia onde exibe o novo corte de cabelo.

"Lancei o corte de loloca", escreveu o músico brasileiro na legenda de uma imagem onde se mostra com um insólito corte de cabelo... onde surge com o cabelo rapado apenas no meio da cabeça.

Como seria de esperar, o visual de Nego do Borel tornou-se o assunto do momento nas redes sociais e foi alvo das mais variadas piadas.

