Santiago, fruto da relação terminada de Pedro Barroso e com Mariana Marques, completa dois anos esta segunda-feira, dia 22 de abril, e a data foi assinalada pelo ator.

"Santiago. Parabéns, meu amor maior. Dois anos de nós... a vida corre, muda, mas eu sempre estarei na tua vida. Presente ou por perto. Preciso do teu abraço, do teu sorriso, da tua mão na minha... do teu cheirinho bom. De te ver. De te perceber crescer, correr. De te ver olhar e descobrir o mundo. Quero saber de ti... sempre", começou por escrever o papá 'babado' na legenda de um vídeo com imagens do menino.

"És o amor que aquece e acalma o meu coração. És abrigo, mesmo quando estamos longe. O meu amor por ti é simples... é e será simplesmente eterno. Sem pretensão de ser o perfeito... Sei que por ti é perfeito o amor que sinto. És parte de mim... e isto é para sempre. Dar-te-ei tudo o que sempre estiver ao meu alcance", acrescentou.

"Amor, valores, sorrisos, cumplicidade e respeito. Desejo-te um dia cheio de brincadeiras e patetices coloridas com os teus amiguinhos. Quero apenas que saibas... És o guardião do meu coração enquanto eu viver. Amo-te com tudo o que tenho. Parabéns, meu Santiago", completou.

Por sua vez, a mãe do menino também assinalou a data na mesma rede social. "Meu Santiago… Dois anos de ti. Dois anos de nós. Ensinaste-me o verdadeiro significado de amor e que a vida tem que ser vivida noutras cores! Desde início guerreiro, as manhãs são mais bonitas com o teu acordar! E mesmo que possam dizer o contrário, não há nada melhor no mundo do que dormir ao teu lado", disse, tendo também publicado um vídeo com imagens do filho.

"Que continues a querer o meu colo de manhã à noite, mesmo com jantares ou reuniões para ter! Que continues a chamar 'mãe' repetidamente, mesmo estando colada a ti. Que continues a explorar mundo fora com os braços para trás e o sorriso mais malandro no rosto! Que continues a nunca desistires daquilo que queres realmente. Estarei sempre aqui. Meu Santiago. Meu Santy. Meu Santos! Muitos parabéns, meu bebé", rematou.

