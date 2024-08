José Condessa recorreu à sua página de Instagram para se declarar a uma pessoa muito especial, o amigo Pedro Baioneta.

"Há pessoas que aparecem na nossa vida outras que acreditamos que sempre cá estiveram. Tenho a sorte de ter alguns amigos que sinto que estão cá desde sempre e de quem não me lembro bem de quando começaram a existir na minha vida. Tu és um deles…", começou por escrever o ator.

"Tenho memórias de ti desde pequenos, lembro-me de partires o teu dente vezes e vezes sem conta e de me aperceber que afinal esse pé esquerdo percebia alguma coisa de bola, mas não me lembro de te conhecer. Talvez tenhas cá estado desde sempre…", lembrou.

"Ao longo destes anos fui criando memórias, fui vivendo momentos que me definiam e me faziam crescer e lembro-me de na maior parte deles tu estares lá. Temos passado por muitos momentos bons, que vamos recordar e 'contar aos netos' como tu dizes, e também por outros momentos maus, tristes e duros que nos moldaram. Sempre ouvi que uma boa amizade salva-nos, e contigo já experienciei isso", acrescentou.

"Que venham mais conversas sem sentido nem horas, mais conselhos olhos nos olhos, jogadas de 'olhos fechados', partilhas incessantes de vídeos ridículos, que eu continue a chegar a casa e já lá estejas, que continuemos a sentir a família um do outro como nossa, que continues a amuar se não fores no lugar da frente do carro, e que eu ria com as tuas faltas de vontade de te mexeres sem a minha boleia. Devo-te sorrisos nos momentos mais escuros, risadas de fazer doer a barriga, abraços que curam e outros que doem. Que a vida continue assim, porque sabemos que o outro estará sempre lá", partilhou ainda.

"Sei que dirás o mesmo, porque uma amizade é isso. Soubemos crescer lado a lado porque há amor. E existindo isso, basta. Que venha a vida, estamos prontos. Parabéns meu Baio, sê feliz sempre", disse.