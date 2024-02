O final desta semana fica marcado com uma partida no mundo da representação. Morreu o ator José Pinto, aos 95 anos., notícia que foi comunicada através do Facebook.

Logo após a partilha que foi feita na manhã desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, na caixa de comentários não tardaram a chegar reações dos seguidores à triste notícia, lamentando a partida do artista.

Entre os comentários, pode ler-se a mensagem que a atriz Patrícia Tavares dirigiu à família de José Pinto. "Os meus sentimentos à família".



© Facebook O ator António Capelo também já reagiu à partida de José Pinto.

