António Capelo foi uma das primeiras figuras públicas a reagir à perda de José Pinto, o ator que morreu ontem, dia 15 de fevereiro, aos 95 anos.

A notícia foi conhecida ao final da manhã desta sexta-feira e mereceu de imediato uma homenagem de António Capelo.

Emocionado, o ator de 'Cacau' publicou uma fotografia do colega de profissão, que o mesmo havia deixado no seu perfil pessoal de Facebook, e acrescentou à legenda "querido Zé", com um emoji de um coração preto.

