O ator José Pinto morreu esta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, aos 95 anos. A notícia foi confirmada através do Facebook pessoal do artista.

"É com grande pesar que anunciamos a morte do nosso José Pinto, tendo falecido calmamente em sua casa na passada noite. Aproveitemos este momento não apenas para lamentar esta triste notícia, como para celebrar a vida e obra de um homem que sempre procurou dar o melhor de si aos outros, seja através do pequeno ou grande ecrã, teatro ou cara a cara com aqueles que lhe foram mais próximos", começa por dizer o comunicado.

"Para quem queira prestar uma última homenagem, o seu corpo estará em câmara ardente na Igreja do Candal em Vila Nova de Gaia a partir de hoje (16 de Fevereiro) às 14h00. O funeral realizar-se-á amanhã às 10 horas (17 de Fevereiro) no mesmo local", conclui a nota.

Durante a sua longa e bem sucedida carreira, José Pinto participou em diversas novelas e séries de RTP, SIC e TVI, com destaque para 'Cidade Despida', 'Conta-me Como Foi', 'Perfeito Coração' e 'Amanhecer'.

No cinema, fez parte dos elencos dos clássicos portugueses 'Vale Abraão', 'Viagem ao Princípio do Mundo' e 'Inquietude', entre outros. Já no teatro, trabalhou durante vários anos com a Companhia Seiva-Trupe.

[Notícia atualizada às 12h46]