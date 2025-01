Joey King está a recuperar de um acidente doméstico. A atriz sofreu queimaduras por causa de salpicos de óleo.

Numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, dia 28 de janeiro, a atriz, de 25 anos, publicou imagens do estado do seu corpo (sobretudo na zona do rosto) após sofrer o incidente.

"Queimei-me há alguns dias com uma frigideira de óleo quente", disse nas imagens. "Liguei à minha mãe a contar e ela disse: 'Vês, por isso é que odeio cozinhar", relatou depois.

© Joey Rei/Instagram

