Laura Galvão esteve a fazer um direto no Instagram um dia depois de ter decidido abandonar a casa mais vigiada do país.

Já fora do programa, junto do namorado e da filha, a atriz reagiu aos comentários que tem recebido e que não ficou agradada, destacando que "teve as suas razões para sair" do 'Big Brother Famosos', da TVI.

"Saudades da minha filha, da minha família, já todos sabemos. Não me encaixo. Pensei que conseguiria encaixar-me no programa e no formato do jogo, mas a verdade é que não tenho arcaboiço para jogar, para ter estratégias na minha vida, ainda por cima utilizando pessoas", começou por dizer.

"Não faz parte de mim. No entanto, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram do meu lado", acrescentou.

"A minha vida é muito mais do que aquilo, e não consigo ser quem eu não sou", acrescentou, referindo também que "não se arrepende" de ter entrado no reality show.

"Deu para mostrar que a Laura daqui é a Laura de sempre, não há jogos, não há nada. A quem tem comentários menos positivos, só vos posso desejar amor e muita luz para o vosso coração. E que sejam sempre muito felizes. Porque a verdade é esta, o que nós pedimos para os outros, recebemos em dobro", realçou.

A atriz afirmou que "desistir não foi fácil". "Foi uma semana muito difícil, de ponderação. Para estar num programa a ser a coitadinha, a que está sempre a chorar, em baixo, para vos mostrar coisas tristes, para não vos passar a minha alegria, aquela que tive na primeira semana, e a minha positividade, então o mais certo era eu desistir do programa", explicou.

Durante este direto, Laura Galvão abordou ainda os comentários que alegam que poderá agora ser afastada da ficção por ter participado neste programa.

"Vocês sabem lá... Nem eu sei. Mas acho que não é por aí que se vê as coisas. Eu trabalho em qualquer coisa, não tenho medo de trabalhar, atenção. Mas sei que vou continuar a seguir aquilo que gosto de fazer que é a representação. Tenho a certeza disso e acho que não é por este programa, por ter participado e desistido, até porque toda a TVI, a Endemol foram 5 estrelas comigo, deram-me todo o apoio necessário", relatou.

"Para quem me odeia: não percam tempo com isso, por favor, porque não nos faz bem. O ódio não faz bem a ninguém", salientou ainda. Veja o direto na íntegra na publicação abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Laura Galvão oficial (@laurampsgalvaoficial)

