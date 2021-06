O pai de Tekashi 6ix9ine é sem-abrigo e está desagradado porque o filho não o ajudou financeiramente.

Daniel Hernandez, que tem o mesmo nome de nascimento do famoso rapper, revelou num vídeo obtido pelo Page Six, na sexta-feira, que vive num abrigo que acolhe as pessoas que moram na rua.

"Como não tenho casa, ele não sabe que estou no abrigo", disse Hernandez, de 60 anos. "Agora ele vai saber que estou aqui há, talvez, dois anos!?", acrescentou.

Hernandez afirmou que o filho, de quem está afastado há mais de uma década, não lhe ofereceu ajuda financeira. "Ele tem tanto dinheiro para dar a outras pessoas. [...] Ele dá dinheiro a todas as pessoas", destacou.

O Page Six relata ainda que Tekashi não teve uma boa e grande relação com o pai. Um advogado do rapper disse anteriormente que a mãe do músico, Natividad Perez-Hernandez, expulsou Hernandez de casa depois de, supostamente, ter apanhado o mesmo a consumir heroína na casa de banho.

