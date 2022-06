Anitta revelou que o pai, Mauro Machado, está internado no hospital depois de ter sido operado.

A cantora partilhou no Twitter uma fotografia do pai, no hospital, e escreveu: "Hoje [6 de junho] é um dia mais positivo para nós depois de uma noite de muita reza".

"Passada a primeira fase exatamente como os médicos precisavam que fosse, o meu pai pediu para mandar esta foto e agradecer as orações que todos fizeram ontem", acrescentou.

Numa outra publicação, disse ainda: "Escolhemos não falar nada antes pois tudo aconteceu muito de repente e tinha uma cirurgia delicada pela frente. Hoje acordamos com boas respostas e só temos a agradecer. Deus do impossível e dos milagres. Obrigada pelo carinho de todos".

Antes da partilha, a artista brasileira já tinha escrito na mesma rede social: "Deus, eu rezo para que acorde amanhã e esteja de volta a última segunda-feira e descubra que toda esta semana tenha sido um grande pesadelo. Acordei. Não era pesadelo. Vamos lá. Entregue nas mãos de Deus".