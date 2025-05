David Hasselhoff foi 'apanhado' a ser transportando numa cadeira de rodas no Aeroporto Internacional de Los Angeles, junto da mulher Hayley Roberts, na segunda-feira, dia 5 de maio.

De acordo com o Page Six, o ator acabou por falar com um paparazzi e confessou que estava com muitas dores. "Vou ser operado ao joelho na próxima semana", contou.

David Hasselhoff, que atualmente tem 72 anos, tentou manter-se discreto ao usar um boné preto. Ainda no que ao look diz respeito, estava com uma camisa às riscas em tons claros por cima de uma camisola preta e calças pretas.

