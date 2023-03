Como é habitual, nos Óscares houve espaço para homenagear artistas que partiram ao longo dos últimos meses. No entanto, nem todos foram recordados.

Paul Sorvino, por exemplo, morreu em julho do ano passado, aos 83 anos, e não lhe prestaram um tributo durante a cerimónia da entrega dos prémios. Razão que levou Dee Dee Sorvino, viúva do ator, a mostrar-se revoltada.

"O Paul Sorvino foi um dos maiores atores da história do cinema em Hollywood. É inconcebível que ele tenha ficado de fora do segmento 'In Memoriam' dos Óscares", começou por dizer em comunicado, esta segunda-feira, cita a People.

"É um espetáculo de três horas e eles não conseguem dar mais alguns minutos para [homenagear todos]? O Paul Sorvino deu décadas a esta indústria e era amado por todos", acrescentou.

Mas o ator não foi o único que ficou de fora. Outras estrelas como Anne Heche também não foram homenageadas.

"O Paul não foi a única alma merecedora que foi deixada de fora, e um QR Code não é aceitável. A Academia tem de pedir desculpa, admitir o erro e fazer melhor. O Paul Sorvino merece mais, o público merece mais. [...] Que vergonha para a Academia se isto não for corrigido", destacou ainda.

