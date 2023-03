Megan Fox foi uma das muitas caras conhecidas que marcaram presença na 'afterparty' após terem sido entregues todos os Óscares, e destacou-se com o seu novo visual.

A atriz não surgiu com os habituais cabelos escuros, tendo dado nas vistas com o cabelo ruivo.

No que ao look diz respeito, Megan optou por um justo vestido preto e decotado que realçou as suas curvas.

Outra curiosidade que saltou à vista foi a ausência do noivo Machine Gun Kelly.

Veja na galeria algumas imagens da atriz no evento, tendo posado junto de outras estrelas como Billie Eilish.

