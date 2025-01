Megan Fox e Machine Gun Kelly estão quase a ser pais, mas, aparentemente, não se falam.

A atriz deverá ter o parto em março, mas não fala com o músico, de acordo com fontes próximas que falaram com o TMZ.

As mesmas fontes referiram à publicação que Megan terminou definitivamente a relação e que as pessoas que lhe são próximas estão felizes com a decisão.

Não se sabe que papel irá ter Machine Gun Kelly no parto e nos meses seguintes.

