Brian Austin Green, ex-companheiro de Megan Fox, está do lado da antiga mulher após a mediática separação.

Megan Fox encontra-se grávida de Machine Gun Kelly mas o casal já não está junto.

"Ele [Machine Gun Kelly] está na casa dos 30, não está?", começou por dizer Brian Austin Green numa entrevista ao TMZ. "Na casa dos 30, f*****. Cresce. Ela está grávida", acrescentou.

De recordar que Brian Austin Green tem em comum com Megan os filhos Noah, de 12 anos, Bodhi, de 10, e Journey, de 8. É também pai de Zane, de dois anos, fruto da relação com Sharna Burgess.

"Eu só quero o melhor para ela. Estou de coração partido com tudo isto, porque sei que ela está muito feliz e as crianças estão entusiasmadas com a vida e a mudança, e com tudo. Espero que tenha o melhor final. Para ela, para o bebé e para os nossos filhos", completou.

